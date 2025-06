Quale futuro per Chiesa? Braglia: "Seve un allenatore che gli dia fiducia, quindi Milan o Fiorentina"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato del futuro di Federico Chiesa, calciatore in uscita dal Liverpool che nel corso di queste settimane sarebbe stato proposto non solo ai campioni d'Italia del Napoli, ma anche al (nuovo) Milan di Max Allegri:

Federico Chiesa, quale la squadra ideale in Serie A?

"Non so se la Roma e Gasp siano quelli adatti. Gasperini ti rigenera ma bisogna vedere come sta fisicamente Chiesa. Serve un allenatore che gli dia fiducia e non lo sprema troppo fisicamente. Quindi Milan o Fiorentina".