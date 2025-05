Quando si dovrebbe giocare Milan-Monza. Inter e Napoli in grande anticipo

vedi letture

Napoli-Cagliari e Como-Inter di mercoledì o di giovedì. Al momento, è questo lo scenario più probabile per l’ultima giornata di campionato. Gli orari saranno decisi domani in Lega Serie A, nell’ambito di un consiglio convocato ad hoc. La salvezza dei sardi facilita le cose e consente di “staccare” le due partite dal resto del programma.

Diplomazie e scontri.

L’Inter, in verità, vorrebbe anticipare ulteriormente. È vero che giocare venerdì garantirebbe a Simone Inzaghi più tempo rispetto a Luis Enrique - PSG in campo sabato sera in finale di Coppa di Francia -, ma in questo scenario l’eventuale spareggio in caso di arrivo a pari punti sarebbe in calendario a lunedì (26 maggio) sera, col rischio di avere due giorni in meno rispetto ai francesi. È per questo che la soluzione non sembra la più gradita a Beppe Marotta, presente in consiglio pur senza diritto di voto, a differenza di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, però, non sembra intenzionato a fare sconti e anticipare, per esempio, almeno giovedì con spareggio domenica se non mercoledì-sabato, come vorrebbe l’Inter: per quanto i nerazzurri in Europa rappresentino l’Italia, si tratterebbe pur sempre di venire incontro al proprio avversario per lo scudetto. Si vedrà.

La sede dello spareggio e le altre partite.

L’eventuale spareggio, da regolamento, si dovrebbe giocare al Meazza. Il Viminale, però, sembra - in maniera del tutto controintuitiva, va detto, e per ora nessuno si è sbilanciato ufficialmente sull'argomento - preferire l’Olimpico al Meazza (sede deputata in base al regolamento di Lega Serie A e all'attuale differenza reti). È una scelta che condizionerebbe anche il resto del calendario: con lo slot spareggio riservato al lunedì, Lazio-Lecce, e di conseguenza tutte le partite dell’ultimo turno rilevanti per Europa e salvezza (praticamente tutte, tranne le due scudetto e Milan-Monza), si dovrebbe giocare il sabato sera. Anche su questo punto, fitti contatti in programma nelle prossime ore: se ne capirà di più domani in mattinata.