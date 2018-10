Rabiot e il PSG: spiragli per il rinnovo ma niente certezze

Secondo L'Equipe, potrebbe essere ancora in Francia il futuro di Adrien Rabiot, con buona pace di Juventus, Milan e Barcellona. Il centrocampista francese, infatti, avrebbe aperto al Psg in ottica rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista deve ancora tuttavia prendere una decisione definitiva e ha quindi lasciato uno spiraglio ancora aperto per le pretendenti che proveranno fino alla fine a convincere Rabiot, almeno fino a quando non arriverà l'eventuale rinnovo col PSG.