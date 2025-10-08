Rabiot e l'arrivo nel Milan di Allegri: "E' stato il momento giusto per tutti. Maignan mi aveva parlato bene del club e aveva ragione"

In merito al suo arrivo al Milan, Adrien Rabiot ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "E dopo cinque anni alla Juventus, non è una cosa banale giocare al Milan. A Torino sono stati anni importanti per la mia carriera, cui tengo molto. Ma sono felice di essere tornato in Italia e al Milan, un altro club mitico. Anche qui c’è tanta passione. E abbiamo tanta ambizione".

Al Milan ha ritrovato Max Allegri: "Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione. Poi con il Milan c’erano già stati contatti lo scorso anno, ma non se n’era fatto nulla. Quest’estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti. Se Allegri è più determinato rispetto al vostro ultimo anno alla Juventus? È sempre stato molto determinato. È un vincente. Ha sempre fame di vittorie e tanta passione. Questo mi piace, perché anche io sono così. Non credo cerchi rivincite, perché è un allenatore che ha vinto molto ed è rispettato nel mondo del calcio. Penso abbia voglia di mostrare che ha la possibilità di portare una squadra alla vittoria. E se il Milan l’ha preso è perché sanno che può fare grandi cose". Del Milan, Rabiot ne ha parlato anche con il suo grande amico Mike Maignan: "Me ne aveva parlato molto bene. Aveva ragione".

