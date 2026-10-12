Rabiot: "Un punto di forza poter difendere a 4 o 3. Stasera abbiamo sbagliato a livello tecnico"

Adrien Rabiot racconta qual è l'identità del gioco del Milan ai microfoni di Sky Sport 24 al termine del pareggio in casa contro il Sassuolo

Adrien Rabiot è stato ancora una volta il protagonista assoluto del Milan: anche nella gara contro il Sassuolo, pareggiata 1-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il gol porta la firma del francese che così sale già a 3 reti in campionato. Non è bastato per i tre punti e ai mcrofoni di Sky Sport 24, al triplice fischio, Rabiot era deluso. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, sull'identità del Milan che deve ancora essere trovata.

Le parole di Rabiot sull'identità di gioco del Milan: "Noi ci adattiamo anche agli avversari. In settimana lavoriamo in modo diverso a seconda della squadra che andiamo ad affrontare: secondo me è anche un punto di forza poter difendere a quattro o a tre, impostare con tre giocatori o con quattro, ed è utile provare più giocatori in posizioni diverse. Quindi è vero che c'è da lavorare, ovviamente, però stasera ci sono state anche cose facili che potevamo fare e che invece abbiamo sbagliato a livello tecnico, e questo non va"