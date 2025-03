Rafa Leao titolare nel Portogallo per la sfida contro la Danimarca

vedi letture

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Questa sera è il turno dei quarti di andata di UEFA Nations League con diversi milanisti coinvolti. Al Parken di Copenhagen va in scena la sfida tra Danimarca e Portogallo. Nella nazionale lusitana c'è dall'inizio il rossonero Rafael Leao, schierato nel tridente con Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Panchina invece per Joao Felix.

Le formazioni ufficiali:

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen; Isaksen, Hjulmand, Eriksen, Norgaard, Mahele; Biereth, Lindstrom. A disp.: Hermansen, Jorgensen, Nelsson, Frendrup, Dorgu, Hojlund, Skov Olsen, Hogsberg, Wind, Harder, Froholdt. All. Riemer

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao. A disp.: José Sà, Rui Silva, Semedo, Antonio Silva, Palhinha, Bernardo Silva, Joao Felix, Goncalo Inacio, Quenda, Ruben Neves, Trincao, Diogo Jota.