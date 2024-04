Ravezzani: "Cardinale dovrà rispondere alla Curva in modo serio e circostanziato"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è già espresso in questi giorni sul tema del nuovo allenatore del Milan sul proprio profilo X. Il giornalista si è espresso più volte a favore di un Antonio Conte piuttosto che di un profilo come Julen Lopetegui che sembra invece quello su cui è orientato il club nelle ultime ore. Già questa mattina Ravezzani aveva commentato: "Il capitale essenziale di cui deve disporre un allenatore nuovo è la credibilità. Se ti chiami Conte e perdi le prime 3 partite l’ambiente interno ed esterni resta sereno e ti aspetta. Se ti chiami Lopetegui viene giù il mondo. Questo è il vero rischio".

In più ha commentato anche il comunicato della Curva Sud: "Un comunicato serio, circostanziato, a cui Cardinale deve rispondere in modo altrettanto serio e circostanziato. Magari accettando per una volta in 2 anni un confronto con la stampa senza interviste precostituite. Non credo sia chiedere troppo".