TMW Radio - Braglia: "A Gasperini auguro di allenare Juventus o Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei casi del giorno.

Una meraviglia questa Atalanta:

"E' al top oggi. Lui sa sempre rimotivare la squadra ogni anno, anche se gli tolgono dei pezzi. Meriterebbe una grossa squadra. Gli auguro di poter allenare Juventus o Milan. Alla Juve sarebbe bello, perché sarebbe come tornare a casa. Sarebbe un bel percorso".

Se non dovesse raccogliere nulla come andrebbe giudicato Gasperini?

"Credo che sia un modello da emulare quello dell'Atalanta. Tutti questi meriti che si prende Gasperini non sono solo suoi, c'è un lavoro di équipe dietro importante. Juve, Milan e Inter dovrebbero prendere esempio sul come si gestisce una società, anche dal punto di vista della sostenibilità. Io lo premierei pienamente anche se non vincesse una delle due coppe".

Pioli ai saluti con le ultime parole?

"Credo proprio di sì. Conceicao non sarebbe male, ma piuttosto che prendere uno straniero prenderei Motta o De Zerbi".