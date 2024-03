Ravezzani risponde a Sala: "Bizzarro. Lui si è opposto al progetto di edificare un nuovo stadio accanto a quello attuale"

Oggi Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato nuovamente a parlare del tema stadio, coinvolgendo entrambi i club, Milan e Inter. La rispsota del direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, non si è fatta attendere. Il giornalista, sul proprio profilo X, ha commentato così le parole del primo cittadino milanese: "Bizzarro. Il sindaco Sala scopre che l’Inter avrebbe perfettamente ragione a non restare a S.Siro nel caso i lavori di ristrutturazione dovessero impedire un regolare afflusso di tifosi allo stadio. Ma è stato lui a opporsi al progetto di edificarne uno a fianco di quello attuale"

Ha commentato così il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alle dichiarazioni di Gerry Cardinale in una recente intervista riguardante il solito tema legato al nuovo stadio: "In Steven Zhang io vedo un interesse" per la riqualificazione di San Siro. Da una telefonata con Zhang ho ricavato alcune cose. La prima è che lui ha intenzione di continuare ad essere presidente dell'Inter e a conservare il controllo della società. Questa credo che sia una buona cosa per tutti. La seconda é che ha interesse a verificare, e questo lo farà con lo studio di fattibilità di WeBuild, se si possono fare i lavori senza bloccare lo stadio, perché se non si può mi hanno già detto che non gli interessa. E hanno ragione".