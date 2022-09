Real Madrid, vicino l'accordo di rinnovo con Emirates: sarà sponsor fino al 2026

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Real Madrid è ad un passo dalla chiusura dell'accordo con Emirates per il rinnovo del contratto di sponsorizzazione fino al 30 giugno 2026 . La compagnia aerea continuerà quindi ad essere lo sponsor principale del club campione d'Europa per altre quattro stagioni; come riporta Sportico, l'accordo attuale fa entrare nelle casse dei Blancos circa 70 milioni di euro a stagione, mentre il nuovo contratto porterà quasi 80 milioni a seconda delle prestazioni sportive della squadra.