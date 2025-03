Reijnders gioca 110 minuti: esce e l'Olanda perde ai rigori con la Spagna

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Dopo il bellissimo 2-2 dell'andata, Spagna e Olanda regalano altro spettacolo nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League che si è disputato a Valencia questa sera. Al termin dei regolamentari è un altro 2-2 con la doppieta di Oyarzabal per gli spagnoli e i gol di Depay e Maatsen per gli Orange. Nei supplementari ancora due gol, uno a testa: prima Yamal e poi il pareggio di Xavi Simons. La partita termina ai rigori: a oltranza sbaglia Malen mentre Pedri segna, mandando così le Furie Rosse alla final four di giugno.

Titolare, come ormai abitudine, il rossonero Tijjani Reijnders che è uscito dal campo al 110° minuto per far spazio a Teun Koopmeiners, dopo un'altra buona prestazione. Purtroppo per il milanista la corsa in Nations League si ferma qua.