Reijnders si prepara con la sua Olanda: "Il dovere internazionale chiama"

E' tempo di sosta per gli impegni delle Nazionali in vista del prossimo Euro2024, in programma questa estate in Germania. Reduce anche da un buon momento con il Milan, convocazione meritata con la sua Olanda per il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders, questo il post social apparso su Instagram.

"Il dovere internazionale chiama".