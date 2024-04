Repubblica - Lopetegui diventa NOPEtegui: petizione dei tifosi del Milan che vogliono Conte o De Zerbi. Cosa farà ora Cardinale?

Nella giornata di ieri, non appena si è sparsa l'indiscrezione del probabile arrivo di Julen Lopetegui sulla panchina del Milan al posto di Stefano Pioli, è scoppiata la rabbia dei tifosi rossoneri che non vogliono il tecnico spagnolo: prima c'è stato il duro comunicato della Curva Sud, poi sui social ha iniziato ad andare in tendenza l'hashtag #NOPEtegui e infine è stata anche aperta una petizione sul web contro l'arrivo dell'allenatore basco. I tifosi, come nuovo tecnico del Milan, vogliono Antonio Conte o al massimo Roberto De Zerbi, ma per entrambi le difficoltà sono prettamente economiche (l'ex ct azzurro chiede un ingaggio alto e un mercato ambizioso, mentre il Brighton, per liberare l'ex Sassuolo, pretende il pagamento di una clausola da 15 milioni di euro).

Ma cosa faranno ora Gerry Cardinale e i dirigenti del Diavolo? Terranno duro e andranno avanti per la loro strada oppure cederanno alle pressioni della piazza e alzeranno il budget anche per il mercato? Se lo chiede Repubblica che scrive che "se appare illogico immaginare che il club accetti di farsi imporre dai tifosi l’allenatore, è altrettanto ovvio che sarebbe difficile non tenere conto della situazione e iniziare una stagione con un tecnico, chiunque sia, vittima di ostracismo della piazza".