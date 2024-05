Tuttosport - Conte disponibile a valutare una proposta del Milan. Cosa faranno ora i rossoneri?

vedi letture

Mancava ancora un obiettivo da raggiungere, vale a dire il secondo posto in Serie A, ed è arrivato nella serata di ieri dopo il pari della Juventus contro la Salernitana: il Milan chiuderà il suo campionato in seconda posizione alle spalle dell'Inter. Nelle ultime settimane, insieme al pass per la Supercoppa italiana, era questo il grande obiettivo del Diavolo per questo finale di stagione.

QUESTIONE ALLENATORE - Le ultime due partite contro Torino e Salernitana saranno quindi due "amichevoli" visto che il Milan non si giocherà nulla, anche se a Milanello e a Casa Milan vogliono chiudere bene l'annata per salutare nel modo migliore Stefano Pioli. Non avendo più obiettivi, in via Aldo Rossi potrebbero decidere di dare un'accelerata alla questione del nuovo allenatore: come riporta Tuttosport, il nome più caldo è sempre quello di Sergo Conceiçao, il quale a fine stagione dovrebbe rescindere il suo contratto con il Porto, mentre le alternative sono sempre Fonseca, Van Bommel e Gallardo. Piace molto Thiago Motta, che ha portato il Bologna in Champions League, ma sembra destinato ad andare alla Juventus al posto di Allegri.

L'APERTURA DI CONTE - Il sogno dei tifosi milanisti è da sempre Antonio Conte che avrebbe fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta del Milan. Il club rossonero ha sempre smentito contatti con l'ex ct azzurro in quanto non viene visto come un tecnico non adatto a guidare questa squadra. L'apertura di Conte al Diavolo cambierà le carte in tavola? Lo vedremo nei prossimi giorni, per ora arrivano solo smentite, ma nel calcio, si sa, le cose possono cambiare molto velocemente.