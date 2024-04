Repubblica - Milan, dall'Ajax potrebbe arrivare Westerveld per l'U23

Secondo quanto riferisce Repubblica in edicola questa mattina, ci potrebbe essere un nuovo ingresso nel Milan: Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor d RedBird e del club di via Aldo Rossi, starebbe infatti valutando la possibilità di ingaggiare per la nuova squadra Under 23 un dirigente dell'Ajax. Si tratta di Casimir Westerveld, guru del settore giovanile della società olandese.

Il Milan continua a lavorare per l'introduzione della seconda squadra che, se verrà effettivamente creata, parteciperà nella prossima stagione al campionato di Serie C. L'ok finale dipende da logiche economiche e dalla rinuncia di un club oggi iscritto alla Serie C. In attesa del via libera definitivo, atteso al termine di questa annata sportiva, in via Aldo Rossi si inizia già a pensare alla creazione della squadra, partendo ovviamente dal ruolo di allenatore: il favorito per la panchina è Daniele Bonera, ex difensore del Diavolo e attuale collaboratore tecnico di Stefano Pioli in prima squadra.