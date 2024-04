Respinto il ricorso di Rubiales: andrà a processo per il bacio a Hermoso

vedi letture

Il Tribunale Nazionale spagnolo ha dato il via libera al processo contro l’ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) Luis Rubiales e l’ex tecnico della nazionale femminile Jorge Vilda per il bacio non consensuale a Jennifer Hermoso nel corso della premiazione per la vittoria della Coppa del Mondo e le successive coercizioni.

La terza sezione del tribunale, come riportano i media iberici, ha infatti respinto i ricorsi presentati dai due sopraccitati, e dagli altri due indagati (Albert Luque e Ruben Rivera), contro l'ordinanza del giudice Francisco de Jorge, nella quale proponeva di processarli. La Camera ritiene che i fatti descritti nell'ordinanza impugnata contengano elementi che rientrano nella descrizione tipica di un delitto contro la libertà sessuale e di un'altra di coercizione, sia di cui all'art. 172, comma 1, del codice penale, sia di carattere minore. Il tribunale precisa che le conseguenze giuridiche «del bacio e della costrizione non possono essere valutate in questo momento» e avverte i ricorrenti che non possono intendere in questa fase processuale affrontare le dichiarazioni come se si trattasse di un processo orale.

Nell’atto d’accusa la Procura chiede una condanna a due anni e mezzo di reclusione per Rubiales per i reati di violenza sessuale e coercizione e un anno e mezzo di reclusione per coercizione per gli altri tre imputati. Il pubblico ministero inoltre chiede per Rubiales l’interdizione dal lavoro in campo sportivo durante la pena, due anni di liberà vigilata e il divieto di comunicare con la giocatrice e di avvicinarsi a lei nel raggio di 200 metri per quattro anni. Vuole anche che risarcisca Hermoso con 50.000 euro, la stessa somma che pretende dagli altri tre imputati.