Rinforzo interessante per il Monza: dal Bologna arriva in prestito Urbański

(ANSA) - MONZA, 25 GEN - Kacper Urbański è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva in biancorosso dal Bologna in prestito fino al 30 giugno 2025. Lo rende noto il club biancorosso sul proprio sito. In questa stagione Urbański ha giocato 7 partite in Serie A, con un gol realizzato, e 4 in Champions League. (ANSA).