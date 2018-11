RMC SPORT - Fontana su Donnarumma: "Ovvio che debba crescere ma ha debuttato in un club importante a 16 anni"

L'ex portiere dell'Inter, Alberto Fontana, intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, ha parlato così di Donnarumma e degli altri giovani portieri italiani: "Spesso ci si dimentica che ha 19 anni. Gigi quando dal Parma andò alla Juve fece un anno non eccezionale, anche perché ha subìto il grande blasone. Che debba crescere è ovvio, ma ha debuttato in un club importante a 16 anni. Ben vengano i Donnarumma. Non vedo l’ora che torni Meret, che ha una grande occasione a Napoli. E poi c’è Sirigu che è una certezza".