Roma e Milan s'incontreranno a pranzo prima che all'Olimpico: previsto il consueto appuntamento Uefa

Come per tutte le gare europee, anche la Roma, così come il Milan settimana scorsa, farà da onorevole padrone di casa ospitando i vertici del club rossonero, avversario di questa sera nel ritorno dei quarti di Europa League, presso un ristorante in zona Vittorio Veneto a Roma. Gli inviati di MilanNews.it vi mostreranno l'arrivo della dirigenza rossonera, della quale è atteso in rappresentanza l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it