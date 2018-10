Rossoneri in Nazionale: 90' per Kessie e Laxalt. Ieri in campo anche Plizzari e Bellanova

Quelle di martedì sono state le ultime gare dei rossoneri in Nazionale prima del ritorno a Milanello. Quattro i giocatori coinvolti: Laxalt, Kessie, Plizzari e Bellanova. È stato Diego il primo a scendere in campo. Nell'amichevole in trasferta (a Saitama) contro il Giappone l'Uruguay ha perso 4-3 dopo novanta minuti di emozioni: La Celeste è quasi sempre stata sotto nel punteggio, trovando il momentaneo 1-1 e 2-2 ma cedendo a metà ripresa. Laxalt ha giocato tutta la partita come terzino sinistro.

Anche Franck è stato titolare e protagonista fino alla fine. La Costa d'Avorio, nella quarta giornata del girone H valida per le qualificazioni all'Africa Nations Cup, ha riaffrontato la Repubblica Centraficana - dopo il 4-0 a favore di venerdì scorso - pareggiando per 0-0. Così la sua squadra è salita a 7 punti, confermandosi al secondo posto, piazzamento che garantirebbe il pass per disputare la competizione ufficiale.

Alessandro ha preso parte per intero a Italia-Portogallo U20, match valido per il Torneo 8 Nazioni. Per i ragazzi del CT Nicolato è arrivata un'altra sconfitta, stavolta 2-1 contro i Portogallo allo stadio Ezio Scida di Crotone.

Infine, l'Italia U19 di Raoul ha fatto tre su tre battendo anche la Danimarca (1-0). Una vittoria che permette agli Azzurrini di concludere in vetta, con sette gol segnati e zero subiti, la prima fase delle qualificazioni all'Europeo di categoria. Bellanova, inizialmente in panchina, è subentrato molto presto, al 4', e da lì a poco è arrivata la rete decisiva di Corbo.