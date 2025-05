Sacchi: "Se il Milan avrà un club all'altezza, con idee chiare e giocatori scelti bene, allora potrà tornare grande"

vedi letture

L'ex allenatore Arrigo Sacchi è intervenuto in esclusiva ai microfoni dei colleghi di CalcioBox per parlare di Milan, Serie A, dell'agguerrita corsa alla Champions League e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

La situazione attuale del Milan non sembra delle migliori. Secondo lei, cosa dovrebbe fare la società nella prossima stagione per riportare il Milan ai fasti di un tempo?

“Guardi, quando si parte con un club che non ha storia, visione, competenza e stile, è molto probabile che sorgano problemi. Questi aspetti vengono prima della squadra. Il club è la base. Se mancano questi elementi, allora le difficoltà sono inevitabili”.

È quindi più un problema strutturale societario che di allenatore?

“Esattamente. Un buon club costruisce una buona squadra, non il contrario”.

Veniamo alla Coppa Italia. Chi vede favorito tra Milan e Bologna?

“Domanda difficile. Io non sono più dentro al sistema, ma se il Milan avrà un club all’altezza, con idee chiare e giocatori scelti bene, allora potrà tornare grande. Ma serve coerenza. Non puoi dire “voglio un fantasista” e poi prendere un altro tipo di profilo. Poche idee, ma chiare”.