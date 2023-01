Saelemaekers dopo la Roma: "Siamo tutti delusi, dobbiamo dimenticare in fretta questa partita"

MilanNews.it

Alexis Saelemaekers, dopo il 2-2 contro la Roma, ha pubblicato questo messaggio su Instagram poco dopo il fischio finale della sfida: "Siamo tutti delusi per come è andata stasera! Ora però dobbiamo andare avanti e dimenticare questa notte al più presto! Grazie a tutti i fan per l'atmosfera e il supporto!".