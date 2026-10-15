SAL-MIL (0-1): ammonito Hutchinson per aver fermato una ripartenza del Salisburgo

SAL-MIL (0-1): ammonito Hutchinson per aver fermato una ripartenza del SalisburgoMilanNews.it
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Oggi alle 19:07News
di Antonello Gioia

Primo ammonito nel match tra Salisburgo e Milan: è Omari Huthcinson, punito per un fallo tattico sulla ripartenza degli austriaci.