News Salisburgo-Milan 0-2 a fine primo tempo: dominio rossonero, doppietta di Cisse

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Ottimo primo tempo del Milan che ha chiuso avanti di due gol il primo tempo del match contro il Salisburgo grazie alla doppietta di Cisse

Ottimo primo tempo del Milan che ha chiuso avanti di due gol contro il Salisburgo. Il grande protagonista della sfida è stato finora Alphadjo Cisse, autore di una bellissima doppietta. Ma è tutta la squadra di Ruben Amorim che ha giocato una buona prima frazione di gioco e che è meritamente in vantaggio di due reti contro gli austriaci che hanno creato poco in avanti e hanno sofferto invece parecchio in fase difensiva. Nelle file del Diavolo, oltre ovviamente all'ex Catanzaro, da segnale le prestazioni assolutamente positive anche di Hutchinson, Jashari, Bartesaghi, De Winter e del solito Rabiot.

Questo il tabellino di Salisburgo-Milan, match valido per la seconda giornata di Europa League:

SALISBURGO-MILAN 0-2

MARCATORI: 15' Cisse, 32' Cisse

LE FORMAZIONI

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Lindstrom; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.

ARBITRO: Feșnic

AMMONITI: Hutchinson (M), Zabransky (S),

RECUPERO: 1' PT