Salisburgo-Milan 0-2 a fine primo tempo: dominio rossonero, doppietta di Cisse
Ottimo primo tempo del Milan che ha chiuso avanti di due gol contro il Salisburgo. Il grande protagonista della sfida è stato finora Alphadjo Cisse, autore di una bellissima doppietta. Ma è tutta la squadra di Ruben Amorim che ha giocato una buona prima frazione di gioco e che è meritamente in vantaggio di due reti contro gli austriaci che hanno creato poco in avanti e hanno sofferto invece parecchio in fase difensiva. Nelle file del Diavolo, oltre ovviamente all'ex Catanzaro, da segnale le prestazioni assolutamente positive anche di Hutchinson, Jashari, Bartesaghi, De Winter e del solito Rabiot.
Questo il tabellino di Salisburgo-Milan, match valido per la seconda giornata di Europa League:
SALISBURGO-MILAN 0-2
MARCATORI: 15' Cisse, 32' Cisse
LE FORMAZIONI
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Lindstrom; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.
ARBITRO: Feșnic
AMMONITI: Hutchinson (M), Zabransky (S),
RECUPERO: 1' PT
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