San Siro, chi pagherà gli interventi di restyling dello stadio per la cerimonia di apertura dell'Olimpiadi invernali 2026?

MilanNews.it

L'edizione odierna de Il Giorno si pone questa domanda: chi pagherà gli interventi di restyling dello stadio di San Siro per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali del 2026 tra il Comune di Milano e la Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026? Per ora non c'è una risposta precisa, anzi, come spiega il quotidiano, le due parti stanno mettendo in scena il più classico degli scaricabarile sulle spese per gli interventi.