Sassuolo, Carnevali: "Sarebbe una grande soddisfazione per me poter giocare contro il Milan"

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è così espresso a DAZN nel pre Sassuolo-Milan: "Sotto l'aspetto lavorativo è stata una settimana intensa, potrei dire anche serena".

Come sta vivendo la società questo momento?

"La società la sta vivendo con la massima attenzione, con la convinzione di sapere che possiamo farcela. C'è la consapevolezza che siamo in un momento difficile, quindi possiamo solo lavorare tanto come abbiamo sempre fatto in questi anni".

Facciamo un gioco: oggi entra in campo con la maglia del Sassuolo, cosa dice ad un suo compagno prima del fischio d'inizio?

"Sarebbe una grande soddisfazione per me poter giocare contro il Milan. Potrei dire tante cose...".