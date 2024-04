Sassuolo-Milan, mister Pioli non parlerà in conferenza stampa

Come spesso accade durante i periodi pregni di impegni, soprattutto quando c'è l'Europa di mezzo, mister Pioli "salta" una conferenza stampa per il campionato. Nelle competizioni UEFA le conferenze e gli incontri con la stampa sono obbligatori, quindi in questo caso si è scelto di non farla prima di Sassuolo-Milan visto che il tecnico rossonero ha comunque parlato mercoledì 10 e sarà nuovamente in conferenza mercoledì 17, prima di Roma-Milan.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ora: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del Tricolore

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it