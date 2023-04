Scintille Theo-Lozano: il 19 esulta per una chiusura, il messicano reagisce (anche con un calcione successivo)

MilanNews.it

Dopo il vantaggio del Milan, c'è stato un episodio tra Theo Hernandez e Hirving Lozano, in seguito ad una ottima rimessa laterale guadagnata dal laterale rossonero. In piena trance agonistica, Theo ha arringato la folla di San Siro, esultando con Lozano vicino, il quale, a quel punto, ha reagito spintonando leggermente l'avversario. Tutto si è poi chiarito senza provvedimenti disciplinari, nonosnate poi lo stesso Lozano abbia rifilato un calcione in ritardo al numero 19 senza subire cartellini gialli.