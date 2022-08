Scudetto, per la SISAL è testa a testa Juve-Inter. Milan solo al 18%

Fonte: tuttomercatoweb.com

Siamo a due giorni dall'inizio della Serie A '22/'23 e partono le quote dei bookmakers per lo Scudetto. Una griglia comunque provvisoria, visto che il mercato sarà aperto ancora fino a fine mese e le percentuali potrebbero cambiare radicalmente. Ma intanto Gianluca Boserman della SISAL a TMW Radio ha provato a dare i primi verdetti: "Al momento ci sono Inter e Juve davanti a tutti con un testa a testa al 33%, poi Milan al 18% e Roma al 12%. Le altre, in particolare Napoli e Lazio, sono fuori per ora".

Per quanto riguarda la zona Champions invece poche quelle veramente sicure di un posto: "Dando per scontato che ci sono Inter e Juventus all’85%, segue il Milan quasi al 70%, poi la Roma. Si possono inserire Napoli (38%) Atalanta e Lazio (25%) e Fiorentina al 12%". Ma a essere quotati sono anche i tecnici. In particolare quelli a rischio esonero o dimissioni. E non ci sono troppe sorprese: "Ad oggi i papabili sono Alvini della Cremonese, Baroni del Lecce, Giampaolo della Sampdoria e Zanetti dell’Empoli".