CorSera - Mercato in uscita Milan: addii certi di Giroud, Mirante, Kjaer e Caldara, probabile di Jovic, possibile di Adli

Si parla tanto nel prossimo mercato in entrata del Milan e in particolare del grande investimento in attacco, ma anche in uscita ci sarà parecchio movimento in via Aldo Rossi: sicuramente saluteranno a fine campionato Giroud, Mirante, Kjaer, Caldara. Probabile addio di Jovic ed è possibile anche quello di Adli. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Per quanto riguarda i big come Maignan e Theo Hernandez, i quali hanno parecchi estimatori in giro, partiranno solo se a Casa Milan dovessero arrivare offerte da capogiro davvero irrinunciabili. Un po' com'è successo un anno fa con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle.