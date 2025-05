Tutti pazzi per Miguel Gutièrrez: sul terzino ci sono anche Milan e Juventus

Rinforzare la fascia sinistra è una delle priorità dell'Atlético Madrid in vista della prossima stagione. Sebbene Javi Galán non stia deludendo, il club rojiblanco vuole alzare il livello con un innesto giovane e di prospettiva. Due i nomi in cima alla lista dei desideri al Civitas Metropolitano: Álvaro Carreras e Miguel Gutiérrez.

Carreras, 22 anni, sta vivendo una stagione di altissimo livello con il Benfica. Gia protagonista contro l'Atlético nella fase a gironi di Champions, il terzino galiziano ha attirato l'interesse di diversi top club europei. Il suo valore di mercato è di circa 28 milioni, ma il Benfica - che lo ha acquistato per 6 milioni la scorsa estate - potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina alla clausola da 50 milioni. Oltre al Real Madrid, che osserva con attenzione il suo ex canterano, anche alcune squadre italiane monitorano la situazione. Il prezzo e la concorrenza, però, rendono l'operazione complessa.

Più abbordabile sembra invece Miguel Gutiérrez, classe 2001 del Girona. Anch'egli cresciuto nel vivaio del Real Madrid, ha debuttato con i blancos prima di trasferirsi in Catalogna nel 2022 per 4 milioni. Oggi il suo valore sfiora i 25 milioni, ma il Girona potrebbe lasciarlo partire per circa 20. Su di lui, però, si sono già mosse con decisione Juventus e Milan, che apprezzano le sue doti tecniche e il suo rendimento costante in Liga. Gutiérrez ha un contratto fino al 2027, ma il Real conserva una clausola di recompra da 8 milioni e il 50% sulla futura rivendita, rendendo la trattativa delicata, soprattutto nel caso di un passaggio all'Atlético. Lo riporta il Mundo Deportivo.