Conferme dalla Germania, Thiaw sulla lista di Bayern e Leverkusen

vedi letture

Le voci degli scorsi giorni, stanno trovando delle conferme: il difensore tedesco rossonero Malick Thiaw è sulla lista di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen per la prossima stagione. Secondo quanto viene riportato direttamente dalla Germania e in particolare dal collega Christian Falk della Bild, il centrale ex Schalke 04 sarebbe finito sulla lista dei bavaresi per la prossima stagione e in corsa ci sarebbe anche il Leverkusen che in estate perderà il capitano Jonathan Tah.

Nello specifico viene riferito che ci sono stati i primi contatti anche se nessuna offerta reale è ancora giunta nè al giocatore nè tanto meno al club rossonero. Thiaw si trova bene a Milano ma in presenza di un'offerta importante di uno di questi due club potrebbe decidere di fare ritorno in patria. Al momento il Milan valuta il calciatore tra i 25 e i 30 milioni di euro: a oggi il centrale ha anche perso il posto da titolare, un aspetto che potrebbe cambiare però già dall'estate in base a chi sarà il tecnico rossonero.