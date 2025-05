Anche Milan e Roma seguono Kleindienst ma ci sono tanti club di Premier sul tedesco

vedi letture

Il Borussia Mönchengladbach potrebbe essere costretto a cedere Tim Kleindienst nel caso in cui non riuscisse a qualificarsi per le competizioni europee, aumentando così le probabilità di un trasferimento. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, alcuni club di Premier League sarebbero pronti a sborsare tra i 30 e i 35 milioni di euro per l’attaccante tedesco, cifra ritenuta un investimento più che ragionevole, considerata la forma attuale del giocatore e le sue statistiche impressionanti. Ma non sono solo le squadre inglesi a mostrare interesse: anche top club italiani come Milan e Roma stanno monitorando da vicino la situazione. Anche il Bayern Monaco sarebbe tra i club che valutano il suo profilo come rinforzo offensivo.

Il club inglese che sembra avere più bisogno di Kleindienst è il Tottenham. Dopo aver acquistato Dominic Solanke a inizio stagione, gli Spurs si sono ritrovati con un attaccante che fatica a trovare continuità sotto porta. Kleindienst, 29 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica e potrebbe rappresentare il profilo giusto per dare una svolta all’attacco londinese. Con 16 gol e 10 assist stagionali, il centravanti tedesco garantirebbe un impatto immediato e qualità in zona offensiva. Dopo una stagione deludente, il Tottenham ha bisogno di rinforzi concreti per rilanciarsi.

Anche l’Everton potrebbe inserirsi nella corsa: con Dominic Calvert-Lewin destinato a partire a parametro zero, serve un sostituto all’altezza, e Kleindienst potrebbe essere la soluzione ideale. Situazione simile per il West Ham, che ha puntato su Niclas Füllkrug, ma il rendimento del tedesco è stato deludente, complici anche vari problemi fisici. Gli Hammers sono alla ricerca urgente di un finalizzatore affidabile, e il nome di Kleindienst diventa sempre più caldo in vista del mercato estivo.