Boniface nome apprezzato dal Milan: novità sull'attaccante a fine luglio

vedi letture

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato l'indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport di un interesse del Milan per Victor Boniface, centravanti nigeriano del Bayer Leverkusen che nel corso dell'ultima stagione ha pure sconfitto il Diavolo in Champions League con un suo gol. L'attaccante va in scadenza nel 2028 ed è nella lista rossonera che comprende anche Vlahovic che piace molto ad Allegri.

Boniface era stato ceduto all'Al Nassr a gennaio per 60 milioni ma la trattativa sfumò all'ultimo, questo per dare conto della cifra che potrebbe dover spendere il Milan per un attaccante di questo livello. Secondo Moretto, che condivide una sua opinione personale, il Milan penserà all'attaccante tra fine luglio e inizio agosto. Intanto il nome di Boniface viene messo in lista, consapevoli che non sarà facile anche perché Erik Ten Hag farà di tutto per trattenerlo in Germania.