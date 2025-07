Non solo Besiktas, su Okafor è tornato anche il Bologna

Noah Okafor è in uscita dal Milan e questa non è una novità. Il calciatore svizzero si è già allontanato da Milanello andando in prestito al Napoli per la seconda parte dell'ultima stagione, giocando molto poco ma portandosi comunque a casa la vittoria dello Scudetto insieme alla squadra di mister Antonio Conte. Rientrato a Milanello, e oggi presente per allenarsi insieme ai compagni di squadra, Okafor rimane un profilo in uscita dal club milanista che vorrebbe liberarsene a titolo definitivo.

Questo è quanto riporta Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. In aggiunta, il collega sottolinea come sulle tracce del giocatore svizzero non ci sia solo Besiktas o alcuni club di Bundesliga: si sarebbe infatti nuovamente fatto sotto il Bologna che già aveva fatto un tentativo in gennaio. La chiave di tutto è la formula dell'operazione: da capire se i rossoblù sono disposti a un acquisto a titolo definitivo.