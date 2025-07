MN - Per Jashari domani dovrebbe essere la giornata della risposta del Brugge all'offerta del Milan

vedi letture

Il Milan, come confermato oggi da Tare in conferenza stampa, ha presentato un'offerta molto importante per Ardon Jashari: 32.5 milioni di euro più 5.5 di bonus per arrivare ad un pacchetto completo di 38 milioni di euro: "Posso dirti che il ragazzo vuole giocare per noi, però dobbiamo rispettare le dinamiche e scelte del Brugge" - ha detto Tare. "Riteniamo di aver fatto l'offerta giusta e mi auguro che questa vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi".

La proposta è stata recapitata la scorsa settimana e al momento non è ancora arrivata una risposta. Apprende la redazione di MilanNews.it che la giornata di domani dovrebbe essere quella della comunicazione finale del Brugge. Il Milan, forte della chiara volontà del ragazzo di vestire il rossonero, sente di aver fatto il massimo per portare il classe 2002 svizzero in Italia. Il giocatore nel frattempo si allena da solo in Belgio e non è partito con la squadra per l'amichevole di ieri contro i Rangers.

di Pietro Mazzara.