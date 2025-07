Il Milan ha presentato un'offerta da 15 milioni per Doué

Il Milan ha presentato un'offerta per da 15 milioni per Guela Douè, terzino destro di 22 anni dello Strasburgo e fratello del più celebre Desireé, matador dell'Inter in finale di Champions League lo scorso 31 maggio. L'indiscrezione di un interessamento del club rossonero per il calciatore ivoriano, ma in possesso anche del passaporto francese, viene riportata da diversi giorni ma pochi minuti fa è stato direttamente L'Equipe dalla Francia ha riportare dell'azione del club di via Aldo Rossi che avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro, appunto.

Doué è allo Strasburgo da un anno: l'estate scorsa fu acquistato dal Rennes per un totale di 6.5 milioni firmando un contratto che ancora oggi lo lega alla sua squadra fino al 2029. Oggi, scrive L'Equipe, quel valore si è raddoppiato anche grazie all'ottima stagione che il calciatore ha disputato con la maglia dello Strasburgo che ha terminato il campionato in settima posizione, qualificandosi per la prossima Conference League. Secondo il giornale francese, il giocatore piace molto a Massimiliano Allegri per la sua "qualità nei duelli, nella costruzione del gioco e per la sua versatilità".