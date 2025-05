L'osservatore Palma: "Milan su Redmond del Feyenoord, è in scadenza a giugno"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre rumor di mercato che riguardano tre giovani talenti seguiti dalle squadre italiane.

Fer Lopez (24-05-2004), trequartista/esterno d’attacco spagnolo del Celta Vigo. Nato a Madrid, cresciuto nelle giovanili del Celta dove sin dall’Under 16 si è messo in luce come uno dei migliori prodotti della cantera galiziana. Nell'estate 2023, è salito nella squadra riserve, che milita in terza divisione, e lì ha giocato una grande stagione confermando le sue grandi qualità. Duttile nei ruoli d’attacco, grande tecnica di base e ottima confidenza con il gol. In questa stagione si è affacciato in prima squadra esordendo in Liga e in Coppa del Re realizzando anche ben quattro reti. La sua crescita è seguita con grande interesse dalle big spagnole e dalla Fiorentina che lo osserva da tempo.

Somiglianza: Dejan Kulusevski (Tottenham)

Valore di mercato: 6 milioni €.

Zepiqueno Redmond (22-06-2006), punta centrale olandese del Feyenoord. Stella della formazione Under 21 con cui ha avuto medie realizzative di altissimo livello. Centravanti fisico, tecnica di base molto buona, opportunista sotto porta e dotato anche di ottima velocità. Molto mobile sul fronte d’attacco, dialoga con i compagni ed effettua ottime sponde. Dispone di un tiro da fuori molto potente e preciso. Le sue prestazioni lo hanno portato fino al gruppo della prima squadra con cui ha esordito in Eredivise e in Champions. In scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, il Milan cerca l’accordo con il giocatore per fare un ottimo colpo a parametro zero.

Somiglianza: Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Valore di mercato: 5 milioni € (in scadenza il 30-06-2025).

Maher Carrizo (19-02-2006), punta centrale argentina del Velez Sarsfield. Centravanti mobile e grintoso, pericoloso in aerea di rigore e dotato di un piede sinistro di altissimo livello. Cresciuto in patria nel Velez Sarsfield dove dopo aver fatto molto bene nelle squadre giovanili, nel gennaio 2024 è stato aggregato alla prima squadra. Possiede un grande senso del goal e grandi margini di miglioramento. Nell’ultimo anno ha giocato tanto da titolare, accumulando anche esperienza internazionale avendo partecipato alla Copa Libertadores. Il Bologna è sulle tracce di questo ragazzo, che somiglia a Santiago Castro e potrebbe sostituirlo in caso di partenza di quest’ultimo.

Somiglianza: Santiago Castro (Bologna).

Valore di mercato: 6 milioni €.