Seedorf: "Ho sempre cercato di sapermi adattare, in campo così come nella vita"

Attraverso una piattaforma web, Clarence Seedorf ha regalato una lezione di calcio e di vita a una cinquantina di tecnici dell’Academy sampdoriana e del Progetto Next Generation: "Ho sempre cercato di sapermi adattare, in campo così come nella vita. Ragionando in questo modo: prima di tutto sono una persona, per cui serve la mente libera di poter vedere altri interessi ed altre opportunità".