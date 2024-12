Seedorf su Theo: "Se non riesce a dare il massimo devi guardare te stesso per ritrovare la miglior forma"

vedi letture

Clarence Seedorf, leggenda rossonera che ha partecipato alla festa dei 125 anni del Milan a San Siro domenica sera e ha assistito alla partita contro il Genoa terminata a reti bianche, è stato intervistato sul canale YouTube della giornalista di Prime Video Giulia Mizzoni. L'olandese ha parlato del momento attuale rossonero come anche della sua storia personale con il club. Le sue dichiarazioni.

Sulle panchine di Leao e Theo: "Mi piacerebbe essere all'interno dello spogliatoio e vederli allenarsi ogni giorno. Non serve spiegare il valore tecnico di Theo Hernandez ma in queste condizioni dobbiamo anche parlare di Theo stesso: alla fine questi ragazzi vogliono dare e fare bene, se non riesci a dare il massimo devi guardare te stesso per ritrovare la miglior forma. Quando fai le cose per la squadra, anche l'individuo ne trae benefici. Fonseca ha tanto lavoro da fare, anche individuale e in maniera costruttiva. I tuoi giocatori più importanti li devi recuperare in ogni caso"