Serafini: "Alla maggior parte dei giocatori del Milan manca leadership. Gli algoritmi non calcolano tempra e carattere"

vedi letture

Come ogni settimana, il giornalista milanista Luca Serafini ha commentato il momento del Milan con un pezzo sul sito web di Filippo Galli, il blog La complessità del Calcio. Nel suo articolo Serafini, analizzando il periodaccio rossonero, si concentra in particolare su chi in campo è stato manchevole, parlando di tutti i giocatori del Milan indistintamente e senza andare su qualcuno di specifico. Di seguito le sue parole sul rendimento deludente dei calciatori rossoneri con anche una frecciata alla proprietà e alla dirigenza.

Le parole di Luca Serafini sul flop dei top player rossoneri: "Un focus va acceso sui giocatori, alla maggior parte dei quali mancano leadership, nerbo, detereminazione e cattiveria agonistica: cose ben diverse dal generare risse a fine partita. I big si sono sciolti quando il sole stava sorgendo, non bastano la tecnica e i numeri per essere campioni. Non sono sufficienti gli algoritmi, perché non calcolano né tempra né carattere".