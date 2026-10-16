Serafini avverte: "Non si parli ora del valore del Salisburgo! Il Milan, rivoltato come un calzino, è stato gioia per gli occhi"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo: "Non si parli del valore del Salisburgo. Parliamo della prestazione del Milan, rivoltato come un calzino con tanti giocatori che non vedono il campo molto spesso e con dentro De Winter, Tomori, Jashari, Bartesaghi, Hutchinson, Cisse, Camarda e Loftus-Cheek a fianco di Rabiot. È stata una partita sontuosa da parte dei rossoneri, sorprendente, una gioia per gli occhi per intensità, attenzione, continuità nei novanta minuti, palleggio e occasioni. Un 4 a 0 mai in discussione. Maignan ha dovuto fare solo un'uscita di piede che è da difensore puro per un errore in uscita. Qualche errore in uscita il Milan lo ha fatto, ma comunque tutti ampiamente sopra la sufficienza, situazione raddrizzata in Europa League e soprattutto molte risposte che aspettavamo da tempo".

SERAFINI COMMENTA LE PRESTAZIONI DEI SINGOLI

Serafini si è poi soffermato sul commentare alcune prestazioni individuali del Milan a Salisburgo: "Bene De Winter. Bene anche Tomori, che è apparso in buonissima condizione, anche se poi è uscito per un crampo, sostituito da Terracciano che poi ha trovato il modo di farsi espellere. Pavlovic gioca sempre con irruenza, spinge tanto, secondo me è un po' troppo lezioso in difesa; un paio di palloni persi lì non vanno perduti. Bene Jashari per un'ora, poi nel finale anche lui ha avuto qualche sbandamento, qualche momento di appannamento, ma molto bene: bei lanci millimetrici, aperture per i compagni. Rabiot strepitoso, due assist e una grande partita anche per lui. Loftus-Cheek molto, molto ondivago: ha avuto una buona occasione nel primo tempo, ma è quello che si è visto un po' di meno. Molto bene Hutchinson, che ha fatto il cross per uno dei tre gol di Cisse. E poi nel finale proprio Jashari fa pressione sugli avversari e mette in condizione Goncalo Ramos, che era subentrato a Camarda, di segnare un gol che per il suo umore rossonero sicuramente fa bene.

Ora bisogna continuare in questo modo. Bisogna continuare in questo modo, intendo dire con continuità, con la voglia di lottare a tutto campo, di pressare su ogni pallone, con precisione nel palleggio. La squadra è stata molto pulita nel fraseggio, molto pulita. Ha avuto coraggio nel provare le giocate, ha avuto movimento, ha occupato benissimo gli spazi: è stato un piacere per gli occhi. E questo, io credo, sia uno degli elementi più importanti della serata, che sistema la situazione dopo la partenza falsa a San Siro contro il Benfica e che dà la possibilità, appunto, di guardare diversamente al futuro anche riguardo al campionato".