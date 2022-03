Serafini: "Buona prestazione dopo Salernitana e Udinese, qualificazione aperta"

MilanNews.it

Luca Serafini, ospite ai microfoni di Milan TV, ha commentato così lo 0-0 tra Milan e Inter in Coppa Italia: "Il Milan ha fatto una buona partita, mi sembrava stare meglio di gamba rispetto all'Inter. E' stato un derby diverso a livello di intensità rispetto a quello di campionato. Nel secondo tempo abbiamo creato poco, però non ho nemmeno mai avuto la sensazioni di poter prendere gol dall'Inter. La qualificazione è aperta, come diceva Galliani lo 0-0 è il migliore la prestazione mi ha dato un po' di buon umore dopo le ultime due partite contro Salernitana e Udinese. E' stata una gara equlibrata, in cui ha fatto un po' meglio il Milan".