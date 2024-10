Serafini: "Con questi cambi il Milan è la squadra più attrezzata là davanti"

vedi letture

Vittoria del Milan, la prima in questa Champions League, in casa contro il Club Brugge. I rossoneri che hanno faticato nel primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo, hanno superato per 3-1 i belgi, rimanendo in superiorità numerica di un uomo dal 40' del primo tempo. Decisivi Pulisic e Reijnders con una doppietta: anche i cambi di Fonseca determinanti. Della partita ne ha parlato a Milan Tv come ospite Luca Serafini. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Luca Serafini sul reparto offensivo rossonero: "Okafor è un buonissimo giocatore. Davanti al Milan penso sia alla pari se non migliore di Juventus e Napoli. Con questi cambi che funzionano di Chukwueze, Okafor ma anche con Pulisic, Leao, Abraham, Jovic, Camarda i rossoneri sono la squadra più attrezzata là davanti".