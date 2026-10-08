Serafini a gran voce: “Direttore sportivo indispensabile, fa tantissime cose utili in un club”

Luca Serafini sottolinea quanto sia fondamentale avere in società un direttore sportivo.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite il collega Luca Serafini che tra i vari temi trattati ha parlato dell'importanza del direttore sportivo all'interno di una società. Queste le sue parole.

"Il direttore sportivo è una figura fondamentale all'interno del club perché è un collante tra la società, l'area tecnica e la squadra. Non voglio citare soltanto Silvano Ramaccioni o Ariedo Braida in particolare, ma insomma tutti quelli che hanno questo ruolo e che riescono a smussare le situazioni, a sistemarle, a conoscere a fondo i dettagli della vita quotidiana di una squadra di calcio. Poi invece più approfonditamente il direttore sportivo non soltanto è quello che compra i giocatori in concerto con l'allenatore, perché i giocatori poi si possono sbagliare per mille motivi, anche per colpa dei giocatori ma è fondamentale anche per venderli i giocatori e recuperare soldi che poi puoi reinvestire sul mercato"