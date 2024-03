Serafini non ci sta: "Scarsa considerazione nei confronti del Milan da parte di alcuni giornali sportivi..."

Intervenuto come ospite nel canale Youtube del noto giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, queste le dichiarazioni di Luca Serafini, giornalista e opinionista sportivo. Vi riportiamo dunque un breve estratto delle sue parole riguardanti una scarsa considerazione data da diversi quotidiani sportivi nei confronti del Milan.

La differenza tra il giornalista e tifoso: "Riesco bene a distinguere il ruolo di giornalista e quello da tifoso, sono diversi e hanno molte differenze di analisi e commenti. Però, lo dico con dispiacere, non ho mai visto così una così forte mancanza di i considerazione da parte di alcuni giornali sportivi nei confronti del Milan. Lo dico ok, il Corriere dello Sport e Tuttosport trattano sicuramente altre squadre, tra quelle del Sud e Centro-Italia e Piemonte, però in passato hanno parlato molto, e anche bene del Milan. Anche la Gazzetta è andata verso altre strade, con un occhio di riguardo più verso l'Inter. Il Milan è sempre nel mirino di tutti, ma è pur sempre una squadra che da 5 stagioni rientra tra le prime 3 della classifica, nel 2022 ha vinto il campionato, è tornato in Champions e ha fatto la semifinale l'anno scorso. Mi associo in pieno e condivido il disagio dei tifosi rossoneri nei confronti dei media".