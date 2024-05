Custode del milanismo? Maldini: "Non lo so. La storia ultracentenaria va studiata, conosciuta, rispettata"

vedi letture

Paolo Maldini torna a parlare. Questa mattina Radio Serie A ha trasmesso sulle proprie frequenze una lunga intervista concessa dall'ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milan. Una chiacchierata condotta dal giornalista Alessandro Alciato a margine del format Storie di Serie A in cui emergono, come scrive il sito della Lega di Serie A, "cose di campo e ricordi, trionfi e cadute, riflessioni pubbliche e private, raccontate direttamente dai grandissimi ad un giornalista che ha fatto della profondità̀ la cifra della sua interazione con i massimi protagonisti del mondo calcio". Di seguito tutte le dichiarazioni di Paolo Maldini.

Le parole di Paolo Maldini sull'essere considerato il custode del milanismo: "Non lo so. Forse lo diranno gli altri. Di sicuro il calcio in generale e il Milan in particolare mi hanno insegnato tanto come valori e come principi. Quando hai la possibilità di lavorare per questo club ne devi tenere conto. Va al di là del risultato. Quando si tratta di una storia ultracentenaria, va studiata, conosciuta e rispettata. La mia è una situazione particolare perché parte dagli anni '50"