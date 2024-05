Villas-Boas oggi al centro sportivo. Attesa per l'eventuale confronto con Conceição

L'edizione odierna di Record fa il punto sulla panchina del Porto, il nuovo presidente del Porto, André Villas-Boas, si recherà stamane al centro d'allenamento della prima squadra assieme ad Andoni Zubizarreta e Pereira da Costa, futuri direttore sportivo e CFO del club, per incontrare lo staff tecnico guidato da Sér­gio Conceição e la squadra. Sarà la prima occa­sione per il nuovo presidente per farsi conoscere.

Possibile ma non probabile pertanto anche un faccia a faccia col tecnico per uno scambio di visioni. Questo perché la sessione di allenamento è prevista per le 11.30 ore italiane, con la squadra che prepara il derby di domenica contro il Boavista.

Il quotidiano portoghese ipotizza pertanto che una vera e propria resa dei conti avverrà solamente tra qualche giorno. Ricordiamo che Sér­gio Conceição ha rinnovato recentemente il suo contratto col Porto fino al 2028, tuttavia col cambio di presidenza l'accordo potrà essere annullato senza che il club debba pagare un indennizzo al tecnico.