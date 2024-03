Serafini su Leao: "Me lo coccolo sempre, è il miglior giocatore del Milan. Ha un modo leggero di viversi la vita, sempre col sorriso"

Questo l'interessante commento del giornalista e opinionista Luca Serafini, in merito all'attuale stagione in rossonero di Rafa Leao. Ecco le sue dichiarazioni riprese dal canale Youtube del noto giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti.

La stagione di Leao: "Leao rimane questo, in questa stagione ha un bilancio in rosso per i gol in Serie A, ma Rafa me lo tengo e me lo coccolo sempre, resta il miglior giocatore del Milan, è un fuoriclasse, ha il suo modo, il suo sorriso, ha una maniera leggera di vivere la vita, forse anche per l'età, non gli si può chiedere di essere un elastico e fare avanti e indietro per tutta la partita. Nelle vittorie, nelle partite decisive del Milan, Leao è un valore assoluto, non si discute".