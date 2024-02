Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende l'Atalanta, Hellas a -5 dal Lecce

vedi letture

Terminate le due partite della domenica pomeriggio di Serie A, il verdetto più importante in termini di classifica arriva senza dubbio dal Dall'Ara. Il Bologna dà continuità al successo dello scorso fine settimana contro il Sassuolo, rifilando un sonoro poker ai danni del Lecce che consente a Motta e ai suoi ragazzi di riportarsi al 4° posto, per quanto in coabitazione con l'Atalanta che deve ancora giocare la partita del suo turno.

Sconfitta indolore, almeno per ora, per i salentini, che si mantengono ancora a quota 24 punti al tredicesimo posto, conservando un margine comunque di 5 punti sulla zona rossa. Ha infatti fatto un passetto in avanti il Verona, che a Monza ha saputo strappare uno 0-0 che ancora non le consente di approdare nella zona salvezza, ma quantomeno di agganciare l'Udinese, pur con i friulani che hanno una gara da giocare (chiuderanno lunedì sera il turno di Serie A in casa della Juventus). Fallisce la possibilità di agganciare il Toro invece il Monza, che stacca momentaneamente di una lunghezza il Genoa a centro classifica.

La classifica aggiornata

Inter 60 punti (23 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Bologna 39 (23)

Roma 38 (24)

Fiorentina 37 (23)

Lazio 37 (23)

Napoli 35 (22)

Torino 33 (23)

Monza 30 (24)

Genoa 29 (23)

Lecce 24 (24)

Frosinone 23 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Udinese 19 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)